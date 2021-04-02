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В Одессе в жилом доме произошел взрыв газа: жителей эвакуируют

В Одессе в жилом доме произошел взрыв газа: жителей эвакуируют

Киев  •  УНН

 • 17640 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Одессе произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме. Проводится эвакуация жителей через двери и через окна по автолестнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.

Цитата:

"2 апреля в 14:39 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Суворовском районе в переулке Хуторской произошло возгорание в квартире трехэтажного жилого дома. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в квартире на втором этаже произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в результате взрыва произошло повреждение несущей стены и лестничной клетки.

"Спасателями пожар в 15:15 локализован и его ликвидировали в 15:31 на площади 50 кв. м", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Днепропетровской области во время взрыва в квартире на пятом этаже жилого дома пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.

В Киеве, на третьем этаже жилого дома на улице Курнатовского, 26, во время проведения газосварочных работ произошел взрыв.

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