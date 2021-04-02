Вибух газу у житловому будинку в Одесі: постраждало четверо людей

Цитата:

"Проводилась евакуація мешканців через двері та через вікна по автодрабині. Всього евакуйовано 15 осіб. Рятувальники пожежу о 15:15 локалізували та її ліквідували о 15:31 на площі 50 кв. м. Внаслідок небезпечної події постраждали 4 особи. Інформація уточнюється", - зазначається в повідомленні.

Деталі

Інцидент стався 2 квітня. Рятувальникам про нього повідомили о 14:39.

Йдеться про житловий будинок у Суворовському районі Одеси на провулку Хуторський. На місці вогнеборці встановили, що в квартирі на другому поверсі стався спалах газоповітряної суміші з подальшим горінням.

В вибуху сталось пошкодження несучої стіни та сходової клітки.

Доповнення

Раніше у Дніпропетровській області під час вибуху у квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку постраждало 2 особи, з них 1 дитина.