Взрыв у телеканала в Киеве: СБУ просит у граждан информацию о теракте
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Служба безопасности Украины просит граждан присылать информацию о террористическом акте на улице Адама Мицкевича в Киеве 25 октября 2017года в 22:00, из-за которого погибло два человека, а также пострадали народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"СБУ обращается к гражданам с просьбой предоставить информацию относительно обстоятельств совершения этого преступления. Правоохранители, в частности, просят прислать данные, зафиксированные видеорегистраторами, любыми другими мобильными или стационарными устройствами, видеозаписи событий и обстановки на участке, который находится в периметре улиц Уманская, Искривская, Ереванская, Чоколовский бульвар за период с 20:00 до 22:30 25 октября 2017 года", - говорится в сообщении.
Также в СБУ обещают анонимность всем, кто даст показания.
Напомним, 25 октября в Киеве произошел взрыв у здания одного из телеканалов. Погибли два человека.