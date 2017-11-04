Взрыв у телеканала в Киеве: СБУ просит у граждан информацию о теракте

"СБУ обращается к гражданам с просьбой предоставить информацию относительно обстоятельств совершения этого преступления. Правоохранители, в частности, просят прислать данные, зафиксированные видеорегистраторами, любыми другими мобильными или стационарными устройствами, видеозаписи событий и обстановки на участке, который находится в периметре улиц Уманская, Искривская, Ереванская, Чоколовский бульвар за период с 20:00 до 22:30 25 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Также в СБУ обещают анонимность всем, кто даст показания.

Напомним, 25 октября в Киеве произошел взрыв у здания одного из телеканалов. Погибли два человека.