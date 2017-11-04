Вибух біля телеканалу в Києві: СБУ просить у громадян інформації щодо теракту

"СБУ звертається до громадян із проханням надати інформацію щодо обставин вчинення цього злочину. Правоохоронці, зокрема, просять надіслати дані, зафіксовані відеореєстраторами, будь-якими іншими мобільними або стаціонарними пристроями, відеозаписи подій та обстановки на ділянці, що знаходиться у периметрі вулиць Уманська, Іскрівська, Єреванська, Чоколовський бульвар за період із 20:00 до 22:30 25 жовтня 2017 року", – йдеться у повідомленні.

Також у СБУ обіцяють анонімність всім, хто надасть свідчення.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві стався вибух біля будівлі одного з телеканалів. Загинули двоє людей.