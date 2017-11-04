Вибух біля телеканалу в Києві: СБУ просить у громадян інформації щодо теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Служба безпеки України просить громадян надсилати інформацію щодо терористичного акту на вулиці Адама Міцкевича у Києві 25 жовтня 2017 року о 22:00, через який загинуло двоє людей, а також постраждали народний депутат Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"СБУ звертається до громадян із проханням надати інформацію щодо обставин вчинення цього злочину. Правоохоронці, зокрема, просять надіслати дані, зафіксовані відеореєстраторами, будь-якими іншими мобільними або стаціонарними пристроями, відеозаписи подій та обстановки на ділянці, що знаходиться у периметрі вулиць Уманська, Іскрівська, Єреванська, Чоколовський бульвар за період із 20:00 до 22:30 25 жовтня 2017 року", – йдеться у повідомленні.
Також у СБУ обіцяють анонімність всім, хто надасть свідчення.
Нагадаємо, 25 жовтня у Києві стався вибух біля будівлі одного з телеканалів. Загинули двоє людей.