Взрыв возле иракского города унес 12 жизней

"Взрыв в микроавтобусе самодельного устройства вблизи главного пропускного пункта в Карбале привел к гибели 12 человек и ранению еще пяти", - говорится в сообщении.

Сейчас вокруг места инцидента установлено безопасную границу, ведется расследование.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако в основном подобные взрывы организовывают суннитские экстремисты из Игил. Своими целями они избирают членов безопасности служб и толпы, а также мусульман-шиитов, которые осуществляют духовные практики в Ираке.

Напомним, "Исламское государство" наращивает силы в Ираке и Сирии.