"Ісламська держава" нарощує сили в Іраку та Сирії

За даними видання, ІД нібито проводить набір і підготовку новобранців з числа біженців, які перебувають в наметових таборах. Джерела The New York Times інформують, що в ряди ІД мобілізовано близько 18 тис. бойовиків, які здійснюють снайперські атаки, викрадення людей, вбивають співробітників сил безпеки і громадських діячів.

За оцінкою джерел газети, керівництво ІД може розташовувати резервними засобами в розмірі близько 400 млн доларів, точне знаходження яких не відомо. Також передбачається, що ватажки цього терористичного угруповання можуть отримувати прибуток від вкладень в рибний промисел, автомобільний бізнес, а також від контрабанди наркотиків. Газета при цьому скептично ставиться до перспективи того, що ІД може набрати колишню силу, коли під контролем угруповання перебували, за оцінками експертів, близько 12 млн осіб.

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В кінці липня комітет Ради Безпеки ООН по ІД і “Аль-Каїді” заявив про те, що число терактів, скоєних бойовиками ІД, може зрости вже до кінця 2019 року. За оцінками експертів, екстремістське угруповання буде нарощувати свій потенціал в плані організації складних міжнародних терактів і сприяння їх вчиненню, коли у неї будуть для цього гарантовані часові та просторові ресурси.

Нагадаємо, на початку серпня УНН повідомляв про те, що ІД зміцнює свої позиції в Іраку і знаходиться в процесі відродження в Сирії, заявив в доповіді генеральний інспектор Міністерства оборони США. За його словами, ІД також проявляє активність в сирійському таборі біженців Ель-Холь, “працюючи над тим, щоб набрати нових членів з великого числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території табору”.

Як повідомляв УНН, 19 грудня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про рішення почати виведення військ з Сирії. Передбачалося, що це відбудеться протягом 100 днів. 10 лютого голова Центрального командування ВС США генерал Джозеф Вотел повідомив, що висновок може початися в найближчі тижні, однак вирішальним фактором буде обстановка на місці. Згодом вищі чини Пентагону, згідно з публікаціями у пресі, фактично умовили американського лідера переглянути попереднє рішення і залишити в Сирії частина сил США.