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"Ісламська держава" нарощує сили в Іраку та Сирії

"Ісламська держава" нарощує сили в Іраку та Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) відновлює свої джерела фінансування і нарощує сили в Іраку і Сирії. Про це повідомила в понеділок газета The New York Times з посиланням на військові і розвідувальні джерела в США та Іраку, передає УНН.

За даними видання, ІД нібито проводить набір і підготовку новобранців з числа біженців, які перебувають в наметових таборах. Джерела The New York Times інформують, що в ряди ІД мобілізовано близько 18 тис. бойовиків, які здійснюють снайперські атаки, викрадення людей, вбивають співробітників сил безпеки і громадських діячів.

За оцінкою джерел газети, керівництво ІД може розташовувати резервними засобами в розмірі близько 400 млн доларів, точне знаходження яких не відомо. Також передбачається, що ватажки цього терористичного угруповання можуть отримувати прибуток від вкладень в рибний промисел, автомобільний бізнес, а також від контрабанди наркотиків. Газета при цьому скептично ставиться до перспективи того, що ІД може набрати колишню силу, коли під контролем угруповання перебували, за оцінками експертів, близько 12 млн осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за теракт на весіллі в Кабулі

В кінці липня комітет Ради Безпеки ООН по ІД і “Аль-Каїді” заявив про те, що число терактів, скоєних бойовиками ІД, може зрости вже до кінця 2019 року. За оцінками експертів, екстремістське угруповання буде нарощувати свій потенціал в плані організації складних міжнародних терактів і сприяння їх вчиненню, коли у неї будуть для цього гарантовані часові та просторові ресурси.

Нагадаємо, на початку серпня УНН повідомляв про те, що ІД зміцнює свої позиції в Іраку і знаходиться в процесі відродження в Сирії, заявив в доповіді генеральний інспектор Міністерства оборони США. За його словами, ІД також проявляє активність в сирійському таборі біженців Ель-Холь, “працюючи над тим, щоб набрати нових членів з великого числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території табору”.

Як повідомляв УНН, 19 грудня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про рішення почати виведення військ з Сирії. Передбачалося, що це відбудеться протягом 100 днів. 10 лютого голова Центрального командування ВС США генерал Джозеф Вотел повідомив, що висновок може початися в найближчі тижні, однак вирішальним фактором буде обстановка на місці. Згодом вищі чини Пентагону, згідно з публікаціями у пресі, фактично умовили американського лідера переглянути попереднє рішення і залишити в Сирії частина сил США.

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