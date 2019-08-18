"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт на весіллі в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІД) взяло на себе відповідальність за вчинений в суботу на весіллі в Кабулі теракт. Про це в неділю повідомляє агентство Reuters, пише УНН.
В результаті вибуху на весіллі увечері 17 серпня загинули 63 людини, 182 постраждали. У прес-службі МВС Афганістану заявили, що вибух був проведений терористом-смертником.
Президент Афганістану Ашраф Гані засудив подію і повідомив про скликання екстреного засідання з питань безпеки для аналізу ситуації і виправлення в майбутньому недоліків у справі забезпечення захисту населення.
Як повідомляв УНН, президент Афганістану Ашраф Гані засудив теракт, що стався в суботу на весіллі в Кабулі, жертвами якого стали понад 60 осіб, і заявив, що рух “Талібан” не може зняти з себе провину за те, що трапилося.