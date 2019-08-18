"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” (ИГ) взяло на себя ответственность за совершенный в субботу на свадьбе в Кабуле теракт. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters, пишет УНН.
В результате взрыва на свадьбе вечером 17 августа погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен террористом-смертником.
Президент Афганистана Ашраф Гани осудил произошедшее и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и исправления в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.
Как сообщал УНН, президент Афганистана Ашраф Гани осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле, жертвами которого стали более 60 человек, и заявил, что движение “Талибан” не может снять с себя вину за случившееся.