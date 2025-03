Президент Афганістану про вибух на весіллі: таліби не можуть зняти з себе провину за теракт в Кабулі

Афганський лідер після того, як таліби заявили про свою непричетність до вибуху на весіллі, вказав, що “Талібан” не може зняти з себе провину в зв’язку з тим, що надає платформу для терористів.

Гані також повідомив про скликання екстреного засідання з питань безпеки для аналізу ситуації і виправлення в майбутньому недоліків у справі забезпечення захисту населення.

В результаті теракту на весіллі загинули 63 людини, 182 постраждали. У прес-службі МВС Афганістану заявили, що вибух був проведений терористом-смертником. Рух “Талібан” заявив про непричетність до теракту.

Прем’єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла також засудив подію і висловив співчуття родичам і близьким загиблих.

Taliban cannot absolve themselves of blame, for they provide platform for terrorists. Today is the day of mourning, hence #StateBuilder have cancelled today's gathering at the Loya Jirga tent.

— Ashraf Ghani (@ashrafghani) August 18, 2019