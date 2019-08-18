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Президент Афганістану про вибух на весіллі: таліби не можуть зняти з себе провину за теракт в Кабулі

Президент Афганістану про вибух на весіллі: таліби не можуть зняти з себе провину за теракт в Кабулі

Київ • УНН

 • 10908 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані засудив теракт, що стався в суботу на весіллі в Кабулі, жертвами якого стали понад 60 осіб, і заявив, що рух “Талібан” не може зняти з себе провину за те, що трапилося. Відповідне повідомлення він розмістив у неділю в Twitter, передає УНН.

Афганський лідер після того, як таліби заявили про свою непричетність до вибуху на весіллі, вказав, що “Талібан” не може зняти з себе провину в зв’язку з тим, що надає платформу для терористів.

Гані також повідомив про скликання екстреного засідання з питань безпеки для аналізу ситуації і виправлення в майбутньому недоліків у справі забезпечення захисту населення.

В результаті теракту на весіллі загинули 63 людини, 182 постраждали. У прес-службі МВС Афганістану заявили, що вибух був проведений терористом-смертником. Рух “Талібан” заявив про непричетність до теракту.

Прем’єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла також засудив подію і висловив співчуття родичам і близьким загиблих.

Taliban cannot absolve themselves of blame, for they provide platform for terrorists. Today is the day of mourning, hence #StateBuilder have cancelled today's gathering at the Loya Jirga tent.

— Ashraf Ghani (@ashrafghani) August 18, 2019

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