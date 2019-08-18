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6 марта, 19:19 • 122606 просмотра

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6 марта, 17:12 • 133059 просмотра

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Президент Афганистана о взрыве на свадьбе: талибы не могут снять с себя вину за теракт в Кабуле

Президент Афганистана о взрыве на свадьбе: талибы не могут снять с себя вину за теракт в Кабуле

Киев  •  УНН

 • 10907 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле, жертвами которого стали более 60 человек, и заявил, что движение “Талибан” не может снять с себя вину за случившееся. Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье в Twitter, передает УНН.

Афганский лидер после того, как талибы заявили о своей непричастности к взрыву на свадьбе, указал, что “Талибан” не может снять с себя вину в связи с тем, что предоставляет платформу для террористов.

Гани также сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и исправления в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения

В результате теракта на свадьбе погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен террористом-смертником. Движение “Талибан” заявило о непричастности к теракту.

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла также осудил произошедшее и выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Taliban can not absolve themselves of blame, for they provide platform for terrorists. Today is the day of mourning, hence #StateBuilder have cancelled today’s gathering at the Loya Jirga tent.

— Ashraf Ghani (@ashrafghani) August 18, 2019

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