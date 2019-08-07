У Пентагоні заявили, що "Ісламська держава" знаходиться в процесі відродження в Сирії

“Не дивлячись на те, що територіальний „халіфат“ було втрачено, ІД зміцнює свої можливості для ведення повстанської діяльності в Іраку і також перебувала в цьому кварталі в процесі відродження в Сирії”, — підкреслюється в документі. Квартальний звіт охоплює період з 1 квітня 2019 року по 30 червня 2019 року. “Скорочення присутності сил США привело до зменшення підтримки, доступної силам партнерів (США) в Сирії, в той самий момент, коли їм необхідно більше підготовки та обладнання, щоб дати відповідь на відродження ІД”, — зазначає генінспектор Пентагону Гленн Файн. “Підтримувані США сили мають обмежені можливості для утримування звільнених районів”, — вважає він.

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За його словами, ІД також проявляє активність в сирійському таборі біженців Ель-Холь. “ІГ, ймовірно, працює над тим, щоб набрати нових членів з великого числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території табору”, — підкреслює генеральний інспектор.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про рішення почати виведення військ з Сирії. Передбачалося, що це відбудеться протягом 100 днів. 10 лютого голова Центрального командування ВС США генерал Джозеф Вотел повідомив, що висновок може початися в найближчі тижні, однак вирішальним фактором буде обстановка на місці. Згодом вищі чини Пентагону, згідно з публікаціями у пресі, фактично умовили американського лідера переглянути попереднє рішення і залишити в Сирії частину сил США.

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