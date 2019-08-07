В Пентагоне заявили, что "Исламское государство" находится в процессе возрождения в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” (ИГ) укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии. Соответствующее утверждение содержится в обнародованном во вторник докладе генерального инспектора Министерства обороны США, который готовит регулярные отчеты о ходе операции “Несокрушимая решительность” (Inherent Resolve), которую проводят в Ираке и Сирии силы коалиции, передает УНН.
“Несмотря на то, что территориальный „халифат“ был потерян, ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии”, — подчеркивается в документе. Квартальный отчет охватывает период с 1 апреля 2019 по 30 июня 2019 года.
“Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров (США) в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ”, — отмечает генинспектор Пентагона Гленн Файн. “Поддерживаемые США силы имеют ограниченные возможности для содержания освобожденных районов”, — считает он.
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По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь. “ИГ, вероятно, работает над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря”, — подчеркивает генеральный инспектор.
Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии.
Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в прессе, фактически уговорили американского лидера пересмотреть предыдущее решение и оставить в Сирии часть сил США.
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