Трамп: США не потрібно було втручатися в Ірак

Відповідаючи на питання, він не погодився з тією точкою зору, що США за останні роки занадто сильно скоротили масштаби своєї військової присутності на Близькому Сході. “Ні, я так не думаю. Вважаю, що нам там не треба було перебувати. Я успадкував цю плутанину. Чи слід було нам там перебувати? Ні, не слід було”, — сказав керівник американської адміністрації.

При цьому він уточнив, що говорить насамперед про іракську кампанію, розв’язану президентом США Джорджем Бушем-молодшим. “Чи слід було нам входити до Іраку, нападати на Ірак, який не знищував Всесвітній торговий центр? Це була країна, яка не сприяла зростанню тероризму. Терористів в Іраку моментально вбивали”, — підкреслив Трамп. Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку був зруйнований в результаті жахливих терактів 11 вересня 2001 року, скоєних угрупованням “Аль-Каїда”.

“А тепер мова йде про складну ситуацію, — продовжив глава Білого дому. — Мені здається, нам не слід було перебувати на Близькому Сході”.

Крім того, Трамп поставив собі в заслугу знищення проголошеного терористичним угрупуванням “Ісламська держава” “халіфату” в Сирії і Іраку. “Тим не менше ми виконали відмінну роботу. Я продовжив боротьбу з ІД. Ми на 100% знищили (її) “халіфат”, — сказав президент США.

Як повідомляв УНН, комітет Сенату США відкинув ініціативу про необхідність схвалення Конгресом війни з Іраном.