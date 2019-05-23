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Комітет Сенату США відкинув ініціативу про необхідність схвалення Конгресом війни з Іраном

Комітет Сенату США відкинув ініціативу про необхідність схвалення Конгресом війни з Іраном

Київ • УНН

 • 9271 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Комітет у закордонних справах Сенату Конгресу в середу відхилив ініціативу демократів, що вимагає схвалення американськими законодавцями військових дій проти Ірану. Про це повідомив в Twitter член комітету демократ Кріс Мерфі (від штату Коннектикут), передає УНН.

Він написав, що 13 сенаторів проголосували проти ініціативи, яка “відхиляє фінансування будь-яких несанкціонованих попереджувальних військових дій (США) проти Ірану”. Пропозицію підтримали дев’ять членів комітету.

Мерфі і сенатор Том Юдолл (демократ від штату Нью-Мексико) в бесіді з журналістами заявили, що збираються внести свою пропозицію в якості поправки до одного з розглянутих комітетом законопроектів щодо Сирії. “Конгрес — це самостійна гілка влади, яка володіє винятковим правом оголошувати війну, тому нам не потрібно сидіти склавши руки і дивитися, як нинішня адміністрація США веде нас до чергового” нескінченного конфлікту “на Близькому Сході”, — підкреслив Юдолл. Мерфі додав, що Конгрес повинен “нагадати нинішній адміністрації, що у неї немає правової підстави починати війну з Іраном без згоди законодавців”.

We lost 13-9. Every Republican except for @RandPaul opposed it. https://t.co/auz8pCRQkv

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 22 травня 2019 р.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що не хоче війни з Іраном. У свою чергу, у вівторок виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан повідомив журналістам, що Сполучені Штати приділяють особливу увагу стримуванню Ірану і запобіганню можливих прорахунків з його боку. Минулого тижня командувач іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) бригадний генерал Хосейн Саламі заявив, що Тегеран не хоче війни, але і не боїться бойових дій.

Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися про плани США відправити на Близький Схід до 10 тисяч військових.

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