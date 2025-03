Комитет Сената США отверг инициативу о необходимости одобрения Конгрессом войны с Ираном

Он написал, что 13 сенаторов проголосовали против инициативы, “отклоняющей финансирование любых несанкционированных упреждающих военных действий (США) против Ирана”. Предложение поддержали девять членов комитета.

Мерфи и сенатор Том Юдолл (демократ от штата Нью-Мексико) в беседе с журналистами заявили, что собираются внести свое предложение в качестве поправки к одному из рассматриваемых комитетом законопроектов по Сирии. “Конгресс — это самостоятельная ветвь власти, которая обладает исключительным правом объявлять войну, поэтому нам не нужно сидеть сложа руки и смотреть, как нынешняя администрация США ведет нас к очередному „бесконечному конфликту“ на Ближнем Востоке”, — подчеркнул Юдолл. Мерфи добавил, что Конгресс должен “напомнить нынешней администрации, что у нее нет правового основания начинать войну с Ираном без согласия законодателей”.

We lost 13-9. Every Republican except for @RandPaul opposed it. https://t.co/auz8pCRQkv

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 22 мая 2019

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не хочет войны с Ираном. В свою очередь, во вторник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил журналистам, что Соединенные Штаты уделяют особое внимание сдерживанию Ирана и предотвращению возможных просчетов с его стороны. На прошлой неделе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Тегеран не хочет войны, но и не опасается боевых действий.

Как сообщал УНН, СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных.