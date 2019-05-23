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Комитет Сената США отверг инициативу о необходимости одобрения Конгрессом войны с Ираном

Комитет Сената США отверг инициативу о необходимости одобрения Конгрессом войны с Ираном

Киев  •  УНН

 • 9270 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса в среду отклонил инициативу демократов, требующую одобрения американскими законодателями военных действий против Ирана. Об этом сообщил в Twitter член комитета демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут), передает УНН.

Он написал, что 13 сенаторов проголосовали против инициативы, “отклоняющей финансирование любых несанкционированных упреждающих военных действий (США) против Ирана”. Предложение поддержали девять членов комитета.

Мерфи и сенатор Том Юдолл (демократ от штата Нью-Мексико) в беседе с журналистами заявили, что собираются внести свое предложение в качестве поправки к одному из рассматриваемых комитетом законопроектов по Сирии. “Конгресс — это самостоятельная ветвь власти, которая обладает исключительным правом объявлять войну, поэтому нам не нужно сидеть сложа руки и смотреть, как нынешняя администрация США ведет нас к очередному „бесконечному конфликту“ на Ближнем Востоке”, — подчеркнул Юдолл. Мерфи добавил, что Конгресс должен “напомнить нынешней администрации, что у нее нет правового основания начинать войну с Ираном без согласия законодателей”.

We lost 13-9. Every Republican except for @RandPaul opposed it. https://t.co/auz8pCRQkv

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 22 мая 2019

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не хочет войны с Ираном. В свою очередь, во вторник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил журналистам, что Соединенные Штаты уделяют особое внимание сдерживанию Ирана и предотвращению возможных просчетов с его стороны. На прошлой неделе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Тегеран не хочет войны, но и не опасается боевых действий.

Как сообщал УНН, СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных.

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