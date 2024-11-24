Нет "красных линий" в поддержке Украины - глава МИД Франции

Не существует "красных линий", когда речь идет о поддержке Украины, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC. Он также подтвердил разрешение от страны на удары дальнобойным оружием по территории рф, передает УНН.

Глава МИД Франции заявил, что Украина может выпустить французские ракеты дальнего радиуса действия по россии "в логике самообороны", но не подтвердил, было ли уже использовано французское оружие.

"Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты", - сказал он в интервью.

Барро указал, что западные союзники не должны ставить никаких ограничений на поддержку Украины против россии, а также "не устанавливать и не выражать красные линии".

Отвечая на вопрос, может ли это означать участие французских войск в боевых действиях, он сказал: "Мы не исключаем никаких вариантов".

"Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе", - сказал он.

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Барро намекнул на возможность приглашения Украины вступить в НАТО, о чем просил Президент Зеленский. "Мы готовы отправить приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы они приблизились к нашим позициям", - сказал Барро.

Он также предположил, что западным странам придется увеличить расходы на оборону, отметив: "Конечно, нам придется тратить больше, если мы хотим добиться большего, и я думаю, что мы должны противостоять этим новым вызовам".

Дополнение

Комментарии главы МИД Франции прозвучали после недели значительной эскалации в Украине. российский диктатор владимир путин заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орэшник".

ГУР сообщило об ударе по Днепру новой баллистической ракетой комплекса "кедр" с шестью боевыми частями. Ракета преодолела расстояние от астрахани за 15 минут со скоростью более 11 Махов.