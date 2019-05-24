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7 марта, 06:35 • 111186 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137457 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Трамп: США не нужно было вмешиваться в Ирак

Трамп: США не нужно было вмешиваться в Ирак

Киев  •  УНН

 • 8457 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Соединенным Штатам не следовало осуществлять в 2003 году вторжение в Ирак с целью свержения правившего тогда там президента Саддама Хусейна, а также наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил в четверг перед журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Отвечая на вопросы, он не согласился с той точкой зрения, что США за последние годы слишком сильно сократили масштабы своего военного присутствия на Ближнем Востоке. “Нет, я так не думаю. Считаю, что нам там не следовало находиться. Я унаследовал эту неразбериху. Следовало ли нам там находиться? Нет, не следовало”, — сказал руководитель американской администрации.

При этом он уточнил, что говорит прежде всего об иракской кампании, развязанной президентом США Джорджем Бушем — младшим. “Следовало ли нам входить в Ирак, нападать на Ирак, который не уничтожал Всемирный торговый центр? Это была страна, не способствовавшая росту терроризма. Террористов в Ираке моментально убивали”, — подчеркнул Трамп. Всемирный торговый центр в Нью-Йорке был разрушен в результате чудовищных терактов 11 сентября 2001 года, совершенных группировкой “Аль-Каида”.

“А теперь речь идет о сложной ситуации, — продолжил глава Белого дома. — Мне кажется, нам не следовало находиться на Ближнем Востоке”.

Кроме того, Трамп поставил себе в заслугу уничтожение провозглашенного террористической группировкой “Исламское государство” “халифата” в Сирии и Ираке. “Тем не менее мы проделали отличную работу. Я продолжил борьбу с ИГ. Мы на 100% уничтожили (ее) “халифат”, — сказал президент США.

Как сообщал УНН, комитет Сената США отверг инициативу о необходимости одобрения Конгрессом войны с Ираном.

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