Лідер "Хезболлах": ми бачимо можливість зірвати реалізацію близькосхідного проекту Трампа

ukru
16:18 • 19501 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 46502 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 47923 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 40465 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 82634 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 146633 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165714 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153522 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 234309 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159292 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
40 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 54265 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 34503 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 53463 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 52725 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 39596 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 151867 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 234309 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 199972 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 185277 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 152345 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 20375 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 21038 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 34503 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 25534 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 54265 перегляди
Актуальне
Лідер "Хезболлах": ми бачимо можливість зірвати реалізацію близькосхідного проекту Трампа

Лідер "Хезболлах": ми бачимо можливість зірвати реалізацію близькосхідного проекту Трампа

Київ • УНН

 • 10018 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Народи Близького Сходу в стані перешкодити реалізації плану президента США Дональда Трампа, який отримав назву “операція століття”. Про це, як передав телеканал Al Mayadeen, заявив в п’ятницю на масовому мітингу в Бейруті лідер шиїтської партії “Хезболлах” шейх Хасан Насрулла, інформує УНН.

За його словами, “сили опору в регіоні будуть протистояти так званій „операції століття“, яку виношує адміністрація Вашингтона”.

“Вони (США) хочуть знищити будь-яку згадку про арабський Єрусалим, про сектор Газа і права палестинських біженців на повернення до рідних домівок, — підкреслив Насрулла. — Однак вісь опору американській політиці і Ізраїлю зараз набагато сильніша, ніж раніше, і її загони здатні провалити змову, що готується”.

Виступу лідера “Хезболлах” на мітингу в Бейруті передував військовий парад шиїтських бійців, приурочений до дня Єрусалиму, який відзначається з 1980 року за призовом аятолли Хомейні в останню п’ятницю в місяць мусульманського посту Рамадан. Крім Лівану, мітинги і ходи в підтримку палестинців пройшли в Сирії, Іраку та Ємені. У Тегерані, за даними Al Mayadeen, в антиамериканській і антиізраїльській демонстрації взяли участь мільйон осіб.

Як повідомляв УНН, ісламські держави відкидають будь-які зміни історичного і правового статусу Східного Єрусалиму. Про це заявив в суботу король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,140.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38