Лідер "Хезболлах": ми бачимо можливість зірвати реалізацію близькосхідного проекту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Народи Близького Сходу в стані перешкодити реалізації плану президента США Дональда Трампа, який отримав назву “операція століття”. Про це, як передав телеканал Al Mayadeen, заявив в п’ятницю на масовому мітингу в Бейруті лідер шиїтської партії “Хезболлах” шейх Хасан Насрулла, інформує УНН.
За його словами, “сили опору в регіоні будуть протистояти так званій „операції століття“, яку виношує адміністрація Вашингтона”.
“Вони (США) хочуть знищити будь-яку згадку про арабський Єрусалим, про сектор Газа і права палестинських біженців на повернення до рідних домівок, — підкреслив Насрулла. — Однак вісь опору американській політиці і Ізраїлю зараз набагато сильніша, ніж раніше, і її загони здатні провалити змову, що готується”.
Виступу лідера “Хезболлах” на мітингу в Бейруті передував військовий парад шиїтських бійців, приурочений до дня Єрусалиму, який відзначається з 1980 року за призовом аятолли Хомейні в останню п’ятницю в місяць мусульманського посту Рамадан. Крім Лівану, мітинги і ходи в підтримку палестинців пройшли в Сирії, Іраку та Ємені. У Тегерані, за даними Al Mayadeen, в антиамериканській і антиізраїльській демонстрації взяли участь мільйон осіб.
Як повідомляв УНН, ісламські держави відкидають будь-які зміни історичного і правового статусу Східного Єрусалиму. Про це заявив в суботу король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд.