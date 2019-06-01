Лидер "Хезболлах": мы видим возможность сорвать реализацию ближневосточного проекта Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Народы Ближнего Востока в состоянии воспрепятствовать реализации плана президента США Дональда Трампа, получившего название “сделка века”. Об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, заявил в пятницу на массовом митинге в Бейруте лидер шиитской партии “Хезболлах” шейх Хасан Насрулла, информирует УНН.
По его словам, “силы сопротивления в регионе будут противостоять так называемой „сделке веке“, которую вынашивает администрация Вашингтона”.
“Они (США) хотят уничтожить любое упоминание об арабском Иерусалиме, о секторе Газа и праве палестинских беженцев на возвращение к родным очагам, — подчеркнул Насрулла. — Однако ось сопротивления американской политике и Израилю сейчас намного сильнее, чем раньше, и ее отряды способны провалить готовящийся заговор”.
Выступлению лидера “Хезболлах” на митинге в Бейруте предшествовал военный парад шиитских бойцов, приуроченный ко дню Иерусалима, который отмечается с 1980 года по призыву аятоллы Хомейни в последнюю пятницу в месяц мусульманского поста Рамадан. Помимо Ливана, митинги и шествия в поддержку палестинцев прошли в Сирии, Ираке и Йемене. В Тегеране, по данным Al Mayadeen, в антиамериканской и антиизраильской демонстрации приняли участие миллион человек.
Как сообщал УНН, исламские государства отвергают любые изменения исторического и правового статуса Восточного Иерусалима. Об этом заявил в субботу король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.