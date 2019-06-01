Ісламські країни відкидають будь-яку зміну статусу Східного Єрусалиму - король Саудівської Аравії

“Палестинська тема залишається головною для організації і країн, що входять до неї, до тих пір, поки не будуть реалізовані права палестинців, — сказав він. — І ми відкидаємо будь-які заходи, які зачіпають історичний і юридичний статус Східного Єрусалиму”.

Відкриваючи зустріч на вищому рівні за участю глав держав і урядів 57 країн-учасниць цієї міжнародної структури, саудівський монарх закликав об’єднати зусилля для боротьби з тероризмом і тими, хто його фінансує. “Атаки на нафтові об’єкти спрямовані не тільки проти нашого королівства і ОАЕ, але проти всього світу, — зазначив він. — Вони загрожують безпеці всього регіону, а також міжнародної морської безпеки і ставлять під загрозу поставки нафти в усьому світі”.

На порядку обговорень чергового саміту ОІС, що відкрився в Мецці в суботу, заявлені такі питання, як палестинська проблематика на тлі “угоди століття”, яка готується США, ситуація в Сирії, Ємені та Лівії, перехідні періоди в Судані та Алжирі, а також проблеми протистояння ісламофобії і мусульманських меншин в різних країнах, в тому числі положення народності рохінджа в М’янмі. Ісламські лідери торкнуться також і іранського досьє.

Як повідомляв УНН, арабські країни виразили солідарність у протидії Ірану.