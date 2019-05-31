Арабські країни виразили солідарність у протидії Ірану

КИЇВ. 31 травня. УНН. Арабські держави висловили повну солідарність у протидії Ірану, засудивши всі останні напади в регіоні, і підтримали будь-які дії Саудівської Аравії для захисту території. Про це йдеться в підсумковій заяві пройшов у четвер у Мецці надзвичайного саміту Ліги арабських держав, передає УНН із посиланням на Reuters.