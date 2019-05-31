Арабські країни виразили солідарність у протидії Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Арабські держави висловили повну солідарність у протидії Ірану, засудивши всі останні напади в регіоні, і підтримали будь-які дії Саудівської Аравії для захисту території. Про це йдеться в підсумковій заяві пройшов у четвер у Мецці надзвичайного саміту Ліги арабських держав, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Підтримуємо всі дії Саудівської Аравії щодо захисту своєї території і безпеки, — наголошується в комюніке. — Арабські держави солідарні перед обличчям іранської інтервенцій. Засуджуємо втручання Ірану в сирійську кризу, в справи Бахрейну і підтримку діючих там терористичних груп, засуджуємо іранську окупацію трьох островів ОАЕ, а також запуски ракет іранського виробництва з Ємену до Саудівської Аравії”.
“Співпраця з Тегераном має грунтуватися тільки на принципі його невтручання в справи інших держав”, — підкреслюється в підсумковій заяві.
Раніше УНН повідомляв, що 19 травня Король Саудівської Аравії заявив про скликання екстреної зустрічі арабських країн після недавніх атак. Радник президента США Дональд Трампа Джон Болтон заявив, що доєднається до зустрічі арабських країн для деескалації конфлікту з Іраном.
Як повідомляв УНН, міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали вранці 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, — саудівські нафтові танкери.
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Після цього уряд країни повідомив, що атаки на нафтопроводи в Саудівській Аравії націлені не тільки проти королівства, а й створюють загрозу безпеці всій світовій економіці.