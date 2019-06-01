Исламские страны отвергают любое изменение статуса Восточного Иерусалима - король Саудовской Аравии

“Палестинская тема остается главной для организации и входящих в нее стран до тех пор, пока не будут реализованы права палестинцев, — сказал он. — И мы отвергаем любые меры, которые затрагивают исторический и юридический статус Восточного Иерусалима”.

Открывая встречу на высшем уровне с участием глав государств и правительств 57 стран-участниц этой международной структуры, саудовский монарх призвал объединить усилия для борьбы с терроризмом и теми, кто его финансирует. “Атаки на нефтяные объекты направлены не только против нашего королевства и ОАЭ, но против всего мира, — отметил он. — Они угрожают безопасности всего региона, а также международной морской безопасности и ставят под угрозу поставки нефти во всем мире”.

В повестке обсуждений очередного саммита ОИС, открывшегося в Мекке в субботу, заявлены такие вопросы, как палестинская проблематика на фоне “сделки века”, готовящейся США, ситуация в Сирии, Йемене и Ливии, переходные периоды в Судане и Алжире, а также проблемы противостояния исламофобии и мусульманских меньшинств в разных странах, в том числе положение народности рохинджа в Мьянме. Исламские лидеры затронут также и иранское досье.

Как сообщал УНН, арабские страны выразили солидарность в противодействии Ирана.