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"Исламское государство" наращивает силы в Ираке и Сирии

"Исламское государство" наращивает силы в Ираке и Сирии

Киев  •  УНН

 • 17881 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” (ИГ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США и Ираке, передает УНН.

По данным издания, ИГ якобы проводит набор и подготовку новобранцев из числа беженцев, находящихся в палаточных лагерях. Источники The New York Times сообщают, что в ряды ИГ мобилизовано около 18 тыс. боевиков, осуществляющих снайперские атаки, похищения людей, убивают сотрудников сил безопасности и общественных деятелей.

По оценке источников газеты, руководство ИГ может располагать резервными средствами в размере около 400 млн долларов, точное нахождение которых неизвестно. Также предполагается, что главари этой террористической группировки могут получать прибыль от вложений в рыбный промысел, автомобильный бизнес, а также от контрабанды наркотиков. Газета при этом скептически относится к перспективе того, что ИГ может набрать прежнюю силу, когда под контролем группировки находились, по оценкам экспертов, около 12 млн человек.

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В конце июля комитет Совета Безопасности ООН по ИГ и “Аль-Каиде” заявил о том, что число терактов, совершенных боевиками ИГ, может вырасти уже до конца 2019 года. По оценкам экспертов, экстремистская группировка будет наращивать свой потенциал в плане организации сложных международных терактов и содействие их совершению, когда у нее будут для этого гарантированные временные и пространственные ресурсы.

Напомним, в начале августа УНН сообщал о том, что ИГ укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии, заявил в докладе генеральный инспектор Министерства обороны США. По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь, “работая над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря”.

Как сообщал УНН, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в прессе, фактически уговорили американского лидера пересмотреть предыдущее решение и оставить в Сирии часть сил США.

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