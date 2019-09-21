Вибух біля іракського міста забрав 12 життів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Унаслідок підриву автомобіля на в’їзді до святого для мусульман-шиїтів міста Карбала в Іраку, загинуло щонайменше 12 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
“Вибух у мікроавтобусі саморобного пристрою поблизу головного пропускного пункту до Карбали призвів до загибелі 12 осіб і поранення ще п’яти”, - йдеться у повідомленні.
Наразі навколо місця інциденту встановлено безпековий кордон, триває розслідування.
Відповідальність за теракт поки ніхто на себе не взяв, однак здебільшого подібні вибухи організовують сунітські екстремісти з ІДІЛ. Своїми цілями вони обирають членів безпекових служб та натовпи, а також мусульман-шиїтів, які здійснюють духовні практики в Іраку.
Нагадаємо, "Ісламська держава" нарощує сили в Іраку та Сирії.