Взрыв авто в столице: взрывчатку заложили под передним колесом

"Взрывное устройство было заложено под левым передним колесом авто", - сообщил собеседник.

Автомобиль Audi Q7 принадлежит частному предпринимателю, мужчине 1957 года рождения. От взрыва мужчина получил незначительные травмы, ведь автомобиль взорвался когда человек только приближался к нему. С ссадинами лица он отказался от госпитализации. Взрыв также повредил припаркованный рядом автомобиль.



Оболонского УП ГУНП Украины в Киеве начато досудебное расследование по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на убийство).

Напомним, в Оболонском районе Киева произошел взрыв автомобиля Audi . В результате происшествия пострадал водитель. Позже некоторые СМИ информировали, что авто якобы принадлежит или находится в пользовании секретаря СНБО Александра Турчинова . Позже в СНБО сообщили, что автомобиль которым пользуется Турчинов не взрывался.