Вибух авто у столиці: вибухівку заклали під переднім колесом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Стали відомі деталі вчорашнього вибуху автомобіля на столичній Оболоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
"Вибуховий пристрій було закладено під лівим переднім колесом авто", - повідомив співрозмовник.
Автомобіль Audi Q7 належить приватному підприємцю, чоловікові 1957 року народження. Від вибуху чоловік отримав незначні травми, адже автомобіль вибухнув коли чоловік тільки наближався до нього. З саднами обличчя він відмовився від госпіталізації. Вибух також пошкодив припаркований поряд автомобіль.
Оболонського УП ГУНП України в Києві розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 КК України (замах на вбивство).
Нагадаємо, в Оболонському районі Києва стався вибух автомобіля Audi. Внаслідок події постраждав водій. Пізніше деякі ЗМІ інформували, що авто нібито належить чи перебуває у користуванні секретаря РНБО Олександра Турчинова. Пізніше в РНБО повідомили, що автомобіль яким користується Турчинов не вибухав.