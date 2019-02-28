Турчинов про "замах": мрії недоїдених снігурів не здійснилися
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи повідомлення про "замах", наголосив, що мрії недоїдених снігурів не здійснилися. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Прочитав в інтернеті, що на мене вчинили замах, а машину підірвали. Мрії недоїдених снігурів не здійснилися. Я та мій автотранспорт неушкоджені", - написав Турчинов.
Він також порадив ЗМІ "не займатися тиражуванням фейків".
Раніше у прес-службі РНБО заявили, що автомобіль, яким користується секретар РНБО Олександр Турчинов, не вибухав.
Нагадаємо, в Оболонському районі Києва стався вибух автомобіля Audi. Внаслідок події постраждав водій. Пізніше деякі ЗМІ інформували, що авто нібито належить Олександру Турчинову.