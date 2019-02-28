Турчинов о "покушении": мечты недоеденных снегирей не осуществились
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя сообщение о "покушении", отметил, что мечты недоеденных снегирей не осуществились. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Прочитал в интернете, что на меня покушались, а машину взорвали. Мечты недоеденных снегирей не осуществились. Я и мой автотранспорт невредимы”, — написал Турчинов.
Он также посоветовал СМИ “не заниматься тиражированием фейков”.
Ранее в пресс-службе СНБО заявили, что автомобиль, которым пользуется секретарь СНБО Александр Турчинов, не взрывался.
Напомним, в Оболонском районе Киева произошел взрыв автомобиля Audi. В результате происшествия пострадал водитель. Позже некоторые СМИ информировали, что авто якобы принадлежит Александру Турчинову.