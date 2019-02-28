Авто, яким користується Олександр Турчинов, не вибухало - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Автомобіль, яким користується секретар РНБО Олександр Турчинов, не вибухав. Вороги можуть не радіти. Про це повідомили у прес-службі РНБО, передає УНН.
За інформацією РНБО, останнім часом у мережі інтернет почала ширитися інформація з приводу нібито “замаху на життя Секретаря РНБО України Олександра Турчинова та підриву його автомобіля”.
“З цього приводу маємо повідомити наступне. Олександр Турчинов працює у звичайному режимі. Автомобіль, яким він користується не вибухав. Вороги можуть не радіти”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Оболонському районі Києва стався вибух автомобіля Audi. Внаслідок події постраждав водій. Пізніше деякі ЗМІ інформували, що авто нібито належить Олександру Турчинову.