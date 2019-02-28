Авто, которым пользуется Александр Турчинов, не взрывалось - СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Автомобиль, которым пользуется секретарь СНБО Александр Турчинов, а не взрывался. Враги могут не радоваться. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО, передает УНН.
По информации СНБО, в последнее время в сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля".
"По этому поводу должны сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в сообщении.
Напомним, в Оболонском районе Киева произошел взрыв автомобиля Audi. В результате происшествия пострадал водитель. Позже некоторые СМИ информировали, что авто якобы принадлежит Александру Турчинову.