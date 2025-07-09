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Выбросы углерода от электромобилей сокращаются быстрее, чем предполагалось - DW

Киев • УНН

 • 391 просмотра

Исследование ICCT показало, что электромобили в Европе выбрасывают на 73% меньше парниковых газов, чем бензиновые аналоги. Это снижение происходит быстрее, чем прогнозировалось, благодаря улучшению технологий и использованию возобновляемой энергии.

Выбросы углерода от электромобилей сокращаются быстрее, чем предполагалось - DW

Международный совет по чистому транспорту (ICCT) зафиксировал существенное снижение углеродного следа благодаря росту эффективности электромобилей и переходу на возобновляемую энергию. В настоящее время электромобили среднего класса, продаваемые в Европе, на протяжении всего жизненного цикла, включая производство, выбрасывают на 73% меньше парниковых газов, чем бензиновые аналоги. Отмечается, что выбросы от электромобилей сокращаются быстрее, чем предполагалось всего несколько лет назад. Об этом пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Электромобили среднего класса, продаваемые сегодня в Европе, за весь свой жизненный цикл (включая их производство) выбрасывают на 73% меньше парниковых газов, чем аналогичные авто с бензиновым двигателем

- к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного Международным советом по чистому транспорту (ICCT).

Как отмечается, с улучшением энергетического баланса и технологий электромобилей их углеродный след при производстве и эксплуатации снижается.

Выбросы от электромобилей сокращаются быстрее, чем предполагалось всего несколько лет назад

- прокомментировала исследование ученая ICCT Марта Негри.

По сравнению с аналогичным расчетом ICCT в 2021 году этот показатель снизился на 24%. Негри связывает прогресс с ускоренным расширением использования возобновляемых источников энергии в производстве электромобилей и повышением их эффективности. С другими типами приводов такого улучшения нет, отмечает она.

Предполагается, что к 2044 году средний электромобиль будет выбрасывать в атмосферу 63 грамма углекислого газа на каждый километр пути. При этом от гибридных двигателей такого прогресса не ждут – гибриды выбрасывают от 163 (plug-in) до 188 (без подзарядки) граммов CO₂ на километр. Традиционный бензиновый двигатель остается "самым грязным" - 235 граммов CO₂ на каждый километр.

Полностью электрический Lamborghini Urus может появиться только в 2035 году09.07.2025, 14:09 • 749 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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