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Викиди вуглецю від електромобілів скорочуються швидше, ніж передбачалося - DW

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Дослідження ICCT показало, що електромобілі в Європі викидають на 73% менше парникових газів, ніж бензинові аналоги. Це зниження відбувається швидше, ніж прогнозувалося, завдяки покращенню технологій та використанню відновлюваної енергії.

Викиди вуглецю від електромобілів скорочуються швидше, ніж передбачалося - DW

Міжнародна рада з чистого транспорту (ICCT) зафіксувала суттєве зниження вуглецевого сліду завдяки зростанню ефективності електромобілів і переходу на відновлювану енергію. Наразі середньокласові електромобілі, що нині продаються в Європі, протягом усього життєвого циклу, включно з виробництвом, викидають на 73% менше парникових газів, ніж бензинові аналоги. Зазначається, що викиди від електромобілів скорочуються швидше, ніж передбачалося лише кілька років тому. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Електромобілі середнього класу, які продаються сьогодні в Європі, за весь свій життєвий цикл (включно з їх виробництвом) викидають на 73% менше парникових газів, ніж аналогічні авто з бензиновим двигуном

- такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого Міжнародною радою з чистого транспорту (ICCT).

Як зазначається, з поліпшенням енергетичного балансу та технологій електромобілів їх вуглецевий слід при виробництві та експлуатації знижується.

Викиди від електромобілів скорочуються швидше, ніж передбачалося лише кілька років тому

- прокоментувала дослідження вчена ICCT Марта Негрі.

У порівнянні з аналогічним розрахунком ICCT у 2021 році цей показник знизився на 24%. Негрі пов'язує прогрес із прискореним розширенням використання відновлюваних джерел енергії у виробництві електромобілів та підвищенням їх ефективності. З іншими типами приводів такого поліпшення немає, зазначає вона.

Передбачається, що до 2044 року середній електромобіль викидатиме в атмосферу 63 грами вуглекислого газу на кожний кілометр шляху. При цьому від гібридних двигунів такого прогресу не чекають – гібриди викидають від 163 (plug-in) до 188 (без підзарядки) грамів CO₂ на кілометр. Традиційний бензиновий двигун залишається "найбруднішим" - 235 грамів CO₂ на кожен кілометр.

Повністю електричний Lamborghini Urus може з'явитися лише у 2035 році09.07.25, 14:09 • 765 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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