Викиди вуглецю від електромобілів скорочуються швидше, ніж передбачалося - DW

Міжнародна рада з чистого транспорту (ICCT) зафіксувала суттєве зниження вуглецевого сліду завдяки зростанню ефективності електромобілів і переходу на відновлювану енергію. Наразі середньокласові електромобілі, що нині продаються в Європі, протягом усього життєвого циклу, включно з виробництвом, викидають на 73% менше парникових газів, ніж бензинові аналоги. Зазначається, що викиди від електромобілів скорочуються швидше, ніж передбачалося лише кілька років тому. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.

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Електромобілі середнього класу, які продаються сьогодні в Європі, за весь свій життєвий цикл (включно з їх виробництвом) викидають на 73% менше парникових газів, ніж аналогічні авто з бензиновим двигуном - такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого Міжнародною радою з чистого транспорту (ICCT).

Як зазначається, з поліпшенням енергетичного балансу та технологій електромобілів їх вуглецевий слід при виробництві та експлуатації знижується.

Викиди від електромобілів скорочуються швидше, ніж передбачалося лише кілька років тому - прокоментувала дослідження вчена ICCT Марта Негрі.

У порівнянні з аналогічним розрахунком ICCT у 2021 році цей показник знизився на 24%. Негрі пов'язує прогрес із прискореним розширенням використання відновлюваних джерел енергії у виробництві електромобілів та підвищенням їх ефективності. З іншими типами приводів такого поліпшення немає, зазначає вона.

Передбачається, що до 2044 року середній електромобіль викидатиме в атмосферу 63 грами вуглекислого газу на кожний кілометр шляху. При цьому від гібридних двигунів такого прогресу не чекають – гібриди викидають від 163 (plug-in) до 188 (без підзарядки) грамів CO₂ на кілометр. Традиційний бензиновий двигун залишається "найбруднішим" - 235 грамів CO₂ на кожен кілометр.

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