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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 118 кандидатов в нардепы

Киев • УНН

 • 9859 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11 июня зарегистрировала 118 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 21 июля. Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.

Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 118 кандидатов в нардепы

Так, сегодня Комиссия зарегистрировала 23 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах.

Также, ЦИК сегодня отказала в регистрации трем кандидатам в нардепы.

Напомним, в ЦИК рассказали, когда партии и кандидаты в депутаты могут начать агитацию.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже сформировала все необходимые 199 окружных избирательных комиссий по выборам нардепов Украины на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Украинские Национальные Новости

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