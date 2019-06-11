Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 118 кандидатов в нардепы

Так, сегодня Комиссия зарегистрировала 23 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах.

Также, ЦИК сегодня отказала в регистрации трем кандидатам в нардепы.

Напомним, в ЦИК рассказали, когда партии и кандидаты в депутаты могут начать агитацию.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже сформировала все необходимые 199 окружных избирательных комиссий по выборам нардепов Украины на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года.