Вибори в Раду: ЦВК зареєструвала вже 118 кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Центральна виборча комісія станом на 11 червня зареєструвала 118 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну Раду України 21 липня. Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", передає УНН.
Так, сьогодні Комісія зареєструвала 23 кандидатів у народні депутати Україні, які балотуються в одномандатних виборчих округах.
Також, ЦВК сьогодні відмовила в реєстрації трьом кандидатам у нардепи.
Нагадаємо, у ЦВК розповіли, коли партії та кандидати в депутати можуть розпочати агітацію.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія (ЦВК) вже сформувала всі необхідні 199 окружних виборчих комісій з виборів нардепів України на позачергових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня 2019 року.