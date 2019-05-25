Выборы в Европарламент: правящая партия и оппозиция поделили лидерство в Ирландии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Правящая в Ирландии партия Fine Gael и главная оппозиционная сила Fianna Fail поделили лидерство на выборах в Европейский парламент (ЕП). На это указывают данные экзит-полов, проводившихся в пятницу телерадиокорпорацией RTE сразу после закрытия избирательных участков, отмечает УНН.
Крупнейшие ирландские партии набрали по 23% голосов. Главной же сенсацией выборов в Ирландии — как в европейские, так и в местные органы власти — стал неожиданный успех местной “Партии зеленых”. Эта политическая сила набрала около 9% голосов избирателей (в 2014 году было всего 1,6%). В крупнейшем из трех избирательных округов страны — Дублине, кандидат от “зеленых” занял первое место, взяв 23% голосов (Fine Gael — 14%, Fianna Fail — 12%). Это позволит партии впервые в истории страны взять сразу три европейских мандата из 13, принадлежащих Ирландии.
Традиционно входившая в тройку крупнейших политических партий Ирландии республиканская Sinn Fein набрала 12% голосов, пропустив вперед партию “Независимые за перемены” (15%).
Напоминаем, президент Чехии Милош Земан отверг возможность влияния России на итоги выборов за рубежом. Об этом он заявил в четверг вечером в интервью пражском телеканала Barrandov, отвечая на вопросы, связанные с выборами в Европарламент, начавшиеся в Евросоюзе.