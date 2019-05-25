Выборы в Европарламент: правящая партия и оппозиция поделили лидерство в Ирландии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35705 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 56794 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 73647 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 87424 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122138 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111409 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137628 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130192 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Выборы в Европарламент: правящая партия и оппозиция поделили лидерство в Ирландии

Выборы в Европарламент: правящая партия и оппозиция поделили лидерство в Ирландии

Киев  •  УНН

 • 9693 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Правящая в Ирландии партия Fine Gael и главная оппозиционная сила Fianna Fail поделили лидерство на выборах в Европейский парламент (ЕП). На это указывают данные экзит-полов, проводившихся в пятницу телерадиокорпорацией RTE сразу после закрытия избирательных участков, отмечает УНН.

Крупнейшие ирландские партии набрали по 23% голосов. Главной же сенсацией выборов в Ирландии — как в европейские, так и в местные органы власти — стал неожиданный успех местной “Партии зеленых”. Эта политическая сила набрала около 9% голосов избирателей (в 2014 году было всего 1,6%). В крупнейшем из трех избирательных округов страны — Дублине, кандидат от “зеленых” занял первое место, взяв 23% голосов (Fine Gael — 14%, Fianna Fail — 12%). Это позволит партии впервые в истории страны взять сразу три европейских мандата из 13, принадлежащих Ирландии.

Традиционно входившая в тройку крупнейших политических партий Ирландии республиканская Sinn Fein набрала 12% голосов, пропустив вперед партию “Независимые за перемены” (15%).

Напоминаем, президент Чехии Милош Земан отверг возможность влияния России на итоги выборов за рубежом. Об этом он заявил в четверг вечером в интервью пражском телеканала Barrandov, отвечая на вопросы, связанные с выборами в Европарламент, начавшиеся в Евросоюзе.

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