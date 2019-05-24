Президент Чехії: твердження про вплив РФ на підсумки зарубіжних виборів - брехня

КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан відкинув можливість впливу Росії на підсумки виборів за кордоном. Про це він заявив у четвер увечері в інтерв’ю празькому телеканалу Barrandov, відповідаючи на питання, пов’язані з виборами до Європарламенту, що почалися в Євросоюзі, інформує УНН.