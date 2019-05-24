Президент Чехії: твердження про вплив РФ на підсумки зарубіжних виборів - брехня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан відкинув можливість впливу Росії на підсумки виборів за кордоном. Про це він заявив у четвер увечері в інтерв’ю празькому телеканалу Barrandov, відповідаючи на питання, пов’язані з виборами до Європарламенту, що почалися в Євросоюзі, інформує УНН.
“Фейк-ньюс — це те, що росіяни, китайці або будь-хто інший впливають на (зарубіжні) вибори, — зазначив він. — Подібні брехливі новини, спрямовані на створення паніки (в суспільстві), поширюють ті, хто боїться програти ці вибори . Вони заздалегідь шукають виправдання (перед своїми виборцями) за поразку на виборах”.
Твердження про російський вплив на західні вибори, за словами Земана, образливі для виборців, так як в демократичному суспільстві вони самостійно вирішують, кому віддати свої голоси.
Як повідомляв раніше УНН, президент Чехії знову звинуватив українську владу “за відсутність миру на Донбасі”.