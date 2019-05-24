Президент Чехии: утверждение о влиянии РФ на итоги зарубежных выборов - ложь

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 23934 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 45882 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63787 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78717 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120433 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110987 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137312 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144562 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130096 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130170 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Президент Чехии: утверждение о влиянии РФ на итоги зарубежных выборов - ложь

Президент Чехии: утверждение о влиянии РФ на итоги зарубежных выборов - ложь

Киев  •  УНН

 • 9137 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Чехии Милош Земан отверг возможность воздействия России на итоги выборов за рубежом. Об этом он заявил в четверг вечером в интервью пражскому телеканалу Barrandov, отвечая на вопросы, связанные с выборами в Европарламент, начавшимися в Евросоюзе, информирует УНН.

“Фейк-ньюс — это то, что россияне, китайцы или кто-либо другой влияют на (зарубежные) выборы, — отметил он. — Подобные лживые новости, направленные на создание паники (в обществе), распространяют те, кто боится проиграть эти выборы. Они заранее ищут оправдание (перед своими избирателями) за поражение на выборах”.

Утверждения о российском влиянии на западные выборы, по словам Земана, оскорбительны для избирателей, так как в демократическом обществе они самостоятельно решают, кому отдать свои голоса.

Как сообщал ранее УНН, президент Чехии вновь обвинил украинскую власть “за отсутствие мира на Донбассе”.

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