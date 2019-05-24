Президент Чехии: утверждение о влиянии РФ на итоги зарубежных выборов - ложь

“Фейк-ньюс — это то, что россияне, китайцы или кто-либо другой влияют на (зарубежные) выборы, — отметил он. — Подобные лживые новости, направленные на создание паники (в обществе), распространяют те, кто боится проиграть эти выборы. Они заранее ищут оправдание (перед своими избирателями) за поражение на выборах”.

Утверждения о российском влиянии на западные выборы, по словам Земана, оскорбительны для избирателей, так как в демократическом обществе они самостоятельно решают, кому отдать свои голоса.

Как сообщал ранее УНН, президент Чехии вновь обвинил украинскую власть “за отсутствие мира на Донбассе”.