Президент Чехии: утверждение о влиянии РФ на итоги зарубежных выборов - ложь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Чехии Милош Земан отверг возможность воздействия России на итоги выборов за рубежом. Об этом он заявил в четверг вечером в интервью пражскому телеканалу Barrandov, отвечая на вопросы, связанные с выборами в Европарламент, начавшимися в Евросоюзе, информирует УНН.
“Фейк-ньюс — это то, что россияне, китайцы или кто-либо другой влияют на (зарубежные) выборы, — отметил он. — Подобные лживые новости, направленные на создание паники (в обществе), распространяют те, кто боится проиграть эти выборы. Они заранее ищут оправдание (перед своими избирателями) за поражение на выборах”.
Утверждения о российском влиянии на западные выборы, по словам Земана, оскорбительны для избирателей, так как в демократическом обществе они самостоятельно решают, кому отдать свои голоса.
Как сообщал ранее УНН, президент Чехии вновь обвинил украинскую власть “за отсутствие мира на Донбассе”.