Вибори у Європарламент: правляча партія і опозиція поділили лідерство в Ірландії

Найбільші ірландські партії набрали по 23% голосів. Головною ж сенсацією виборів в Ірландії — як в європейські, так і до місцевих органів влади — став несподіваний успіх місцевої “Партії зелених”. Ця політична сила набрала близько 9% голосів виборців (у 2014 році було всього 1,6%). У найбільшому з трьох виборчих округів країни — Дубліні, кандидат від “зелених” посів перше місце, взявши 23% голосів (Fine Gael — 14%, Fianna Fail — 12%). Це дозволить партії вперше в історії країни взяти відразу три європейських мандата з 13, що належать Ірландії.

Традиційна партія з трійки найбільших політичних партій Ірландії республіканська Sinn Fein набрала 12% голосів, пропустивши вперед партію “Незалежні за зміни” (15%).

Нагадуємо, президент Чехії Мілош Земан відкинув можливість впливу Росії на підсумки виборів за кордоном. Про це він заявив у четвер увечері в інтерв’ю празькому телеканалу Barrandov, відповідаючи на питання, пов’язані з виборами до Європарламенту, що почалися в Євросоюзі.