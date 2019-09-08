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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109401 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121007 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112572 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118658 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124341 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150368 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150097 просмотра

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Выборы в РФ: полиция задержала 15 человек за листовки о задержанных на митингах

Выборы в РФ: полиция задержала 15 человек за листовки о задержанных на митингах

Киев  •  УНН

 • 10082 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В центре Москвы в день муниципальных выборов полиция задержала 15 человек в футболках с надписями "Свободу политзаключенным", сообщает российская служба Радио Свобода, передает УНН.

Полиция задержала людей у рамок металлодетекторов на Тверской улице.

Всех задержанных доставили в отделение полиции Тверсього района, в чем их обвиняют, пока неизвестно. По сообщениям, задержанные планировали пройти в футболках “Свободу политзаключенным” в здание мэрии Москвы.

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Кроме того, российское издание “Новая газета” сообщает, что несколькими часами ранее на Пушкинской площади столицы России полиция задержала семерых человек, раздавали перхожим листовки с информацией о политзаключенных. Их также доставили в отделение полиции Тверского района. По словам одного из полицейских, причиной задержания стало незаконная агитация в день выборов, хотя на открытках ее не было.

По итогам одной из акций, прошедшей 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применение насилия к полицейским. По этим делам были арестованы 16 человек, пятеро из них уже осуждены к реальным срокам заключения.

Правозащитники заявляют, что ничего из того, что можно квалифицировать как “массовые беспорядки”, в Москве не происходило.

Напомним, в России сегодня проходит единый день голосования — выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму. В свою очередь, украинская прокуратура призвала не участвовать в “выборах” в оккупированном Крыму. Эти, так называемые, “выборы”, не признают, в частности, в Грузии, Латвии, Литве, Польше, и, конечно, Украины.

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