Литва і Латвія не визнають "вибори" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Литва і Латвія не визнають "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму та Севастополі, і підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Очільники міністерств закордонних справ цих країн – Лінас Лінкявічюс і Едгар Рінкевичс – написали про це на своїх сторінках у Twitter, повідомляє УНН.
"Латвія не визнає місцеві вибори, проведені сьогодні в Криму і Севастополі, незаконно окупованих і анексованих Росією, я підтверджую нашу незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.
У свою чергу, голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс також підтримав Україну і написав:
"Литва не визнає сьогоднішні "вибори" в Криму та Севастополі, незаконно анексовані Росією. Ми підтверджуємо непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засуджуємо окупацію Криму Росією та їхні постійні порушення міжнародного права".
Ці твіти не залишили байдужою офіційну сторінку МЗС Росії у Twitter, тож пресслужба російського зовнішньополітичного відомства залишила такий коментар:
"Сьогоднішні вибори є результатом референдуму (2014 року - ред.). Референдум проводився відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Як член ООН ви повинні поважати цей документ і, відповідно, результати кримського референдуму".
Нагадаємо, у Росії стартував єдиний день голосування.
У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через "вибори" в окупованому Криму.
А прокуратура Криму закликала не брати участь у незаконних виборах, які Росія проводить сьогодні на тимчасово окупованій території півострову.