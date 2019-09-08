Литва і Латвія не визнають "вибори" в окупованому Криму

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Литва і Латвія не визнають "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму та Севастополі, і підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Очільники міністерств закордонних справ цих країн – Лінас Лінкявічюс і Едгар Рінкевичс – написали про це на своїх сторінках у Twitter, повідомляє УНН.