Литва и Латвия не признают "выборы" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму и Севастополе, и подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Руководители министерств иностранных дел этих стран - Линас Линкявичюс и Эдгар Ринкевич - написали об этом на своих страницах в Twitter, сообщает УНН.
"Латвия не признает местные выборы, проведенные сегодня в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных и аннексированных Россией, я подтверждаю нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал глава МИД Латвии Ринкевич.
В свою очередь, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также поддержал Украину и написал:
"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированых Россией. Мы подтверждаем непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, осуждаем оккупацию Крыма Россией и их постоянные нарушения международного права".
Эти твиты не оставили равнодушной официальную страницу МИД России в Twitter, поэтому пресс-служба российского внешнеполитического ведомства оставила такой комментарий:
"Сегодняшние выборы являются результатом референдума (2014 года - ред.). Референдум проводился в соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН. Как член ООН вы должны уважать этот документ и, соответственно, результаты крымского референдума".
Напомним, в России стартовал единый день голосования.
В свою очередь, МИД Украины призвал усилить международное давление на Россию из-за "выборов" в оккупированном Крыму.
А прокуратура Крыма призвала не принимать участие в незаконных выборах, которые Россия проводит сегодня на временно оккупированной территории полуострова.