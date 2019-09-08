Литва и Латвия не признают "выборы" в оккупированном Крыму

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму и Севастополе, и подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Руководители министерств иностранных дел этих стран - Линас Линкявичюс и Эдгар Ринкевич - написали об этом на своих страницах в Twitter, сообщает УНН.