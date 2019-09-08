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Литва и Латвия не признают "выборы" в оккупированном Крыму

Литва и Латвия не признают "выборы" в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 11901 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму и Севастополе, и подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Руководители министерств иностранных дел этих стран - Линас Линкявичюс и Эдгар Ринкевич - написали об этом на своих страницах в Twitter, сообщает УНН.

"Латвия не признает местные выборы, проведенные сегодня в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных и аннексированных Россией, я подтверждаю нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал глава МИД Латвии Ринкевич.

В свою очередь, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также поддержал Украину и написал:

"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированых Россией. Мы подтверждаем непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, осуждаем оккупацию Крыма Россией и их постоянные нарушения международного права".

Эти твиты не оставили равнодушной официальную страницу МИД России в Twitter, поэтому пресс-служба российского внешнеполитического ведомства оставила такой комментарий:

"Сегодняшние выборы являются результатом референдума (2014 года - ред.). Референдум проводился в соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН. Как член ООН вы должны уважать этот документ и, соответственно, результаты крымского референдума".

Напомним, в России стартовал единый день голосования.

В свою очередь, МИД Украины призвал усилить международное давление на Россию из-за "выборов" в оккупированном Крыму.

А прокуратура Крыма призвала не принимать участие в незаконных выборах, которые Россия проводит сегодня на временно оккупированной территории полуострова.

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