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Грузія приєдналася до країн, які не визнають "вибори" в окупованому Криму

Грузія приєдналася до країн, які не визнають "вибори" в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 10196 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Грузія не підтримує "місцеві вибори", що сьогодні проходять в окупованих Криму та Севастополі, і підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Грузії у Twitter, передає УНН.

"Грузія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не визнає так званих місцевих виборів у Криму та Севастополі, незаконно окупованих Росією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні під постами підтримки України Литвою та Латвією російське представництво вже встигло написати: "Сьогоднішні вибори є результатом референдуму (2014 року - ред.). Референдум проводився відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Як член ООН ви повинні поважати цей документ і, відповідно, результати кримського референдуму".

Нагадаємо, у Росії проходить єдиний день голосування

У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через "вибори" в окупованому Криму.

А прокуратура Криму закликала не брати участь у незаконних виборах, які Росія проводить сьогодні на тимчасово окупованій території півострову.

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