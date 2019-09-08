Грузія приєдналася до країн, які не визнають "вибори" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Грузія не підтримує "місцеві вибори", що сьогодні проходять в окупованих Криму та Севастополі, і підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Грузії у Twitter, передає УНН.
"Грузія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не визнає так званих місцевих виборів у Криму та Севастополі, незаконно окупованих Росією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні під постами підтримки України Литвою та Латвією російське представництво вже встигло написати: "Сьогоднішні вибори є результатом референдуму (2014 року - ред.). Референдум проводився відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Як член ООН ви повинні поважати цей документ і, відповідно, результати кримського референдуму".
Нагадаємо, у Росії проходить єдиний день голосування.
У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через "вибори" в окупованому Криму.
А прокуратура Криму закликала не брати участь у незаконних виборах, які Росія проводить сьогодні на тимчасово окупованій території півострову.