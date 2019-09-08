Роскомнагляд звинуватив Google та Facebook у втручанні у виборчий процес
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російська федеральна служба по нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) заявила, що політична реклама день виборів в Google, Facebook та Youtube розцінюється як втручання у суверенні справи держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Роскомнагляду.
“В ході моніторингу засобів масової комунікації в єдиний день голосування встановлені факти поширення в пошуковій системі Google, в соціальній мережі Facebook і на відеохостингу Youtube політичної реклами. Дані дії можна розглядати як втручання в суверенні справи Росії і перешкоджання проведенню демократичних виборів в Російській Федерації”, — йдеться у повідомленні російського держвідомства з контролю та нагляду за інформаційним простором, та додається, що “такі дії з боку іноземних компаній є неприпустимими”.
Нагадаємо, у Росії сьогодні проходить єдиний день голосування — виборні кампанії різного рівня, в тому числі в окупованому Криму. У свою чергу, українська прокуратура закликала не брати участь у “виборах” в окупованому Криму.
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