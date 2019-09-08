Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в избирательный процесс

“В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы. Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и препятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации”, — говорится в сообщении российского госведомства по контролю и надзору за информационным пространством, и добавляется, что “такие действия со стороны иностранных компаний недопустимы”.

Напомним, в России сегодня проходит единый день голосования — выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму. В свою очередь, украинская прокуратура призвала не участвовать в “выборах” в оккупированном Крыму.

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