Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в избирательный процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заявила, что политическая реклама день выборов в Google, Facebook и Youtube расценивается как вмешательство в суверенные дела государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Роскомнадзора.
“В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы. Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и препятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации”, — говорится в сообщении российского госведомства по контролю и надзору за информационным пространством, и добавляется, что “такие действия со стороны иностранных компаний недопустимы”.
Напомним, в России сегодня проходит единый день голосования — выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму. В свою очередь, украинская прокуратура призвала не участвовать в “выборах” в оккупированном Крыму.
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