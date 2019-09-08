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Вибори у РФ: поліція затримала 15 людей за листівки про затриманих на мітингах

Вибори у РФ: поліція затримала 15 людей за листівки про затриманих на мітингах

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. В центрі Москви в день муніципальних виборів поліція затримала 15 людей у футболках з написами “Волю політв’язням”, повідомляє російська служба Радіо Свобода, передає УНН.

Поліція затримала людей біля рамок металодетекторів на Тверській вулиці. 

Всіх затриманих забрали до відділку поліції Тверсього району, в чому їх звинувачують, наразі невідомо. За повідомленнями, затримані планували пройти у футболках “Свободу політв’язням” до будівлі мерії Москви.

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Крім того, російське видання “Новая газета” повідомляє, що кількома годинами раніше на Пушкінській площі столиці Росії поліція затримала сімох людей, які роздавали перхожим листівки з інформацією про політв’язнів. Їх також доставили до відділку поліції Тверського району. За словами одного з поліцейських, причиною затримання стала незаконна агітація у день виборів, хоча на листівках її не було.

За підсумками однієї з акцій, що пройшла 27 липня, Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи про масові заворушення і застосування насильства до поліцейських. У цих справах були заарештовані 16 людей, п’ятеро з них вже засуджені до реальних термінів ув’язнення.

Правозахисники заявляють, що нічого з того, що можна кваліфікувати як “масові заворушення”, в Москві не відбувалося.

Нагадаємо, у Росії сьогодні проходить єдиний день голосування — виборні кампанії різного рівня, в тому числі в окупованому Криму. У свою чергу, українська прокуратура закликала не брати участь у “виборах” в окупованому Криму. Ці, так звані, “вибори”, не визнають, зокрема, у Грузії, Латвії, Литві, Польщі, та, звичайно, Україні.

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