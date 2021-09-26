Выборы в Германии: в СДПГ заявили, что у них есть мандат на формирование правительства

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"У нас есть мандат на формирование правительства... Мы впереди", - сказал генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль на ZDF вскоре после объявления первых прогнозов результатов выборов.

При этом он добавил: "Это ставит перед нами задачу сформировать правительство. Мы хотим, чтобы Олаф Шольц стал канцлером", - сказал Клингбайль.

Что говорят в других политсилах

Федеральный исполнительный секретарь партии "Зеленых" Михаэль Кельнер на ZDF после завершения голосования заявил: "Мне сложно быть счастливым". "Мы сделали собственные ошибки, и мы это признали. Поэтому мы будем думать о том, что мы можем сделать после результатов", - добавил он.

"Победил Олаф Шольц... У Союза (ХДС/ХСС - ред.) исторически плохой результат выборов", - сказал Кельнер.

Но, по его словам, "зеленые" готовы вести переговоры со всеми демократическими партиями и желание социальных изменений намного сильнее, чем результат выборов.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Зиемяк на ZDF заявил, что "потери горькие, они горькие". "У нас есть кредо партии: сначала страна, потом партия. Мы хотим делать хорошую политику для этой страны... Это определенно не будет продолжением (коалиции - ред.) красно-зеленых с СвДП... У нас были претензии на получение сильного результата, но нам это не удалось", - сказал Зиемяк.

По словам генерального секретаря ХДС, Союз все же хочет озвучить правительство, возглавляемое Союзом, несмотря на плохие результаты на федеральных выборах. СМИ указывают, что судя по первым цифрам, существует вероятность "будущей коалиции", состоящий из ХДС/ХСС, "зеленых" и СвДП.

У "Левых" говорят: "Мы боремся за пять процентов". Такое заявление сделал федеральный руководитель партии Йорг Шиндлер в Берлине.

В АдГ заявили, что "у партии сильный электорат", несмотря на то, что партия потеряла часть поддержки по сравнению с 2017 годом. Лидер партии Тино Хрупалла отметил на телеканале ntv: "Мы пришли, чтобы остаться. Сегодня мы это доказали". Хрупалла добавил на ZDF: "Все, что превышает 10 процентов, - хороший результат".

Генеральный секретарь СвДП Волкер Виссинг доволен прогнозами относительно результатов на выборах для своей партии. "Прежде всего, мы действительно счастливы... Избиратели хотели нас укрепить", - сказал он на ZDF.

Контекст

Сегодня, 26 сентября, в ФРГ прошли парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.

Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на должность федерального канцлера.