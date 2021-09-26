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Вибори у Німеччині: у СДПН заявили, що мають мандат на формування уряду

Вибори у Німеччині: у СДПН заявили, що мають мандат на формування уряду

Київ • УНН

 • 18428 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Генеральний секретар німецьких соціал-демократів (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив у неділю, що його партія має мандат на формування коаліції після того, як опитування на виході показали, що СДПН не поступається консервативному блоку ХДС/ХСС канцлера Ангели Меркель, яка йде з посади. Про це він сказав в ефірі мовника ZDF, пише УНН.

Цитата:

"У нас є мандат на формування уряду... Ми попереду", - сказав генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль на ZDF невдовзі після оголошення перших прогнозів результатів виборів.

При цьому він додав: "Це ставить перед нами завдання сформувати уряд. Ми хочемо, щоб Олаф Шольц став канцлером", - сказав Клінгбайль.

Що кажуть в інших політсилах

Федеральний виконавчий секретар партії "Зелених" Міхаель Кельнер на ZDF після завершення голосування заявив: "Мені складно бути щасливим". "Ми зробили власні помилки, і ми це визнали. Тому ми будемо думати про те, що ми можемо зробити після результату", - додав він.

"Переміг Олаф Шольц... У Союзу (ХДС/ХСС - ред.) історично поганий результат виборів", - сказав Кельнер.

Але, з його слів, "зелені" готові вести переговори з усіма демократичними партіями і що бажання соціальних змін набагато сильніші, ніж результат виборів.

Генеральний секретар ХДС Пауль Зіємяк на ZDF заявив, що "втрати гіркі, вони гіркі". "У нас є кредо партії: спочатку країна, потім партія. Ми хочемо робити хорошу політику для цієї країни... Це безумовно не буде продовженням (коаліції - ред.) червоно-зелених з ВДП... У нас були претензії на отримання сильного результату, але нам це не вдалося", - сказав Зіємяк.

За словами генерального секретаря ХДС, Союз все ж хоче озвучити уряд, очолюваний Союзом, попри погані результати на федеральних виборах. ЗМІ вказують, що судячи з перших цифр, існує ймовірність "майбутньої коаліції", що складається з ХДС/ХСС, "зелених" і ВДП.

У "Лівих" кажуть: "Ми боремося за п'ять відсотків". Таку заяву зробив федеральний керівник партії Йорг Шиндлер в Берліні. 

В АдН заявили, що "у партії сильний електорат", попри те, що партія втратила частину підтримки в порівнянні з 2017 роком. Лідер партії Тіно Хрупалла зазначив на телеканалі ntv: «Ми прийшли, щоб залишитися. Сьогодні ми це довели". Хрупалла додав на ZDF: "Все, що перевищує 10 відсотків, - хороший результат".

Генеральний секретар ВДП Волкер Віссінг задоволений прогнозами щодо результатів на виборах для своєї партії. "Перш за все, ми дійсно щасливі... Виборці хотіли нас зміцнити", - сказав він на ZDF.

Контекст

Сьогодні, 26 вересня, у ФРН пройшли парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.

Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.

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