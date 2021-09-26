Выборы в Германии: в Берлине столкнулись с путаницей и нехваткой бюллетеней для голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Ряд избирательных участков в Берлине столкнулся с нехваткой бюллетеней для голосования. По сообщению газеты Berliner Morgenpost, подвоз дополнительных бланков осложнялся из-за проведения международного марафона, который проходит параллельно с голосованием, информирует УНН.
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"Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10-15 минут голосования продолжится", - цитирует Berliner Morgenpost слова сотрудника одного из избирательных участков ранее сегодня.
Ситуация осложняется тем, что в столице ФРГ в воскресенье проходят еще и земельные выборы - берлинцы определяют новый состав Палаты депутатов и районных парламентов. Также проходит референдум.
Что говорят в федеральной избирательной комиссии
"К сожалению, из-за перепутанных бюллетеней на некоторых избирательных участках в Берлине в воскресенье произошли задержки (с возможностью проголосовать - ред.) м были недействительные голоса... Не было никаких признаков того, что отсутствовали бюллетени для голосования на федеральных выборах", - указали при этом в федеральной избирательной комиссии.
Также там отметили, что люди, которые явились на избирательные участки до окончания времени голосования (18:00 по местному времени) и находятся в помещении для голосования или в очереди перед ним из-за отсутствия свободного места, могут проголосовать.
Дополнение
Выборы в воскресенье начались по всей Германии. Проголосовать на них смогут около 60,4 млн граждан страны.
Основными претендентами на должность главы немецкого правительства является Армин Лашет, представляющий политический союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Анналена Бербок от "Зеленых".
Явка на парламентских выборах в Германии по состоянию на 14 часов составила 36,5%.
У избирателей на выборах есть два голоса. Первый отдается за депутата избирательного округа по месту регистрации, всего таких депутатов 299. Второй голос отдается за региональный список политической партии - так же избираются еще 299 депутатов.
Выборы в бундестаг проводятся раз в четыре года. По итогам выборов по предложению президента ФРГ новый парламент изберет канцлера.