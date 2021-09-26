Вибори у Німеччині: у Берліні зіткнулись з плутаниною та нестачею бюлетенів для голосування

Цитата:

"Ми зараз трохи перевантажені і сподіваємося, що через 10-15 хвилин голосування продовжиться", - цитує Berliner Morgenpost слова співробітника однієї з виборчих дільниць раніше сьогодні

Ситуація ускладнюється тим, що в столиці ФРН в неділю проходять ще й земельні вибори - берлінці визначають новий склад Палати депутатів та районних парламентів. Також проходить референдум.

Що кажуть у федеральній виборчій комісії

"На жаль, через переплутані бюлетені на деяких виборчих дільницях в Берліні в неділю сталися затримки (з можливістю проголосувати - ред.) і були недійсні голоси... Не було жодних ознак того, що були відсутні бюлетені для голосування на федеральних виборах", - вказали при цьому у федеральній виборчій комісії.

Також там зазначили, що люди, які з'явилися на виборчі дільниці до закінчення часу голосування (18:00 за місцевим часом) і перебувають в приміщенні для голосування або в черзі перед ним через відсутність вільного місця, можуть проголосувати.

Доповнення

Вибори в неділю почалися по всій Німеччині. Проголосувати на них зможуть близько 60,4 млн громадян країни.

Основними претендентами на посаду глави німецького уряду є Армін Лашет, що представляє політичний союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Анналена Бербок від "Зелених".

Явка на парламентських виборах в Німеччині станом на 14 годину становила 36,5%.

У виборців на виборах є два голоси. Перший віддається за депутата виборчого округу за місцем реєстрації, всього таких депутатів 299. Другий голос віддається за регіональний список політичної партії - так само обираються ще 299 депутатів.

Вибори в бундестаг проводяться раз на чотири роки. За підсумками виборів за пропозицією президента ФРН новий парламент обере канцлера.