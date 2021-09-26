Выборы в Германии: опубликованы результаты экзитполов по голосованию за Бундестаг
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Голосование на выборах в парламент Германии завершено. Уже опубликованы результаты экзит-полов по голосованию за Бундестаг, которые обнародовало DW, пишет УНН.
Опубликованные результаты экзитпола ARD на выборах в парламент Германии не смогли назвать лидера голосования, завершившегося 26 сентября.
Цитата:
"У консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов по 25% голосов. На третьем месте - "зеленые", набравшие 15%", - указывает издание.
Еще один прогноз
Прогноз на 18:00, который обнародовало ZDF, свидетельствует, что незначительное преимущество на федеральных выборах 2021 года - у социал-демократов (СДПГ):
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- ХДС/ХСС: 24,0%
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- СДПГ: 26,0%
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- "Альтернатива для Германии": 10,0%
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- "Свободная демократическая партия": 12,0%
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- "Левые": 5,0%
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- "Зеленые: 14,5%
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- Другие: 8,5%
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Этот прогноз показывает явные достижения для СДПГ и "Зеленых": социал-демократы получают на 5,5 процентного пункта больше, чем на выборах 2017 года, "Зеленые" - на 5,6 процентного пункта.
ХДС/ХСС имеют "тяжелые потери": -8,9 процентного пункта. "Левые" также значительно теряют - уменьшившись на 4,2 процентного пункта по сравнению с 2017 годом.
Контекст
Сегодня, 26 сентября, в ФРГ прошли парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.
Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на должность федерального канцлера.