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Выборы в Германии: опубликованы результаты экзитполов по голосованию за Бундестаг

Выборы в Германии: опубликованы результаты экзитполов по голосованию за Бундестаг

Киев  •  УНН

 • 53016 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Голосование на выборах в парламент Германии завершено. Уже опубликованы результаты экзит-полов по голосованию за Бундестаг, которые обнародовало DW, пишет УНН.

Опубликованные результаты экзитпола ARD на выборах в парламент Германии не смогли назвать лидера голосования, завершившегося 26 сентября.

Цитата:

"У консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов по 25% голосов. На третьем месте - "зеленые", набравшие 15%", - указывает издание.

Еще один прогноз

Прогноз на 18:00, который обнародовало ZDF, свидетельствует, что незначительное преимущество на федеральных выборах 2021 года - у социал-демократов (СДПГ):

  • ХДС/ХСС: 24,0%
  • СДПГ: 26,0%
  • "Альтернатива для Германии": 10,0%
  • "Свободная демократическая партия": 12,0%
  • "Левые": 5,0%
  • "Зеленые: 14,5%
  • Другие: 8,5%

Этот прогноз показывает явные достижения для СДПГ и "Зеленых": социал-демократы получают на 5,5 процентного пункта больше, чем на выборах 2017 года, "Зеленые" - на 5,6 процентного пункта.

ХДС/ХСС имеют "тяжелые потери": -8,9 процентного пункта. "Левые" также значительно теряют - уменьшившись на 4,2 процентного пункта по сравнению с 2017 годом.

Контекст

Сегодня, 26 сентября, в ФРГ прошли парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.

Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на должность федерального канцлера.

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